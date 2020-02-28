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Зрителей матча баскетбольной Евролиги в Каунасе из-за коронавируса проверят тепловизорами

Отдельно организаторы обратились к болельщикам города Шяуляй

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Болельщики перед матчем баскетбольной Евролиги, который состоится в пятницу в Каунасе между местным "Жальгирисом" и итальянским клубом "Милан", из-за угрозы распространения нового коронавируса должны будут пройти проверку тепловизорами. Об этом сообщает пресс-служба литовского клуба.

"Перед входом на арену зрителям предстоит проверка тепловизорами, которые автоматически фиксируют повышение температуры тела человека, поэтому предлагаем тем, кто чувствует недомогание, воздержаться от посещения игры", - говорится в заявлении "Жальгириса". Клуб заверил, что болельщики смогут вернуть деньги за неиспользованные билеты.

Отдельно организаторы обратились к болельщикам города Шяуляй. "В связи с тем, что в Шяуляе (в пятницу - прим. ТАСС) зафиксирован первый в Литве случай заражения коронавирусом рекомендуем болельщикам из этого города не ехать в Каунас", - говорится в сообщении.

Ранее обсуждались варианты отмены, переноса игры или проведения ее без зрителей, но было решено, что встреча пройдет в установленный срок и в обычном режиме. Билеты на матч были распроданы три недели назад. Арена, где он пройдет, вмещает более 15 тыс. зрителей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

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