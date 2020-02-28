Зрители на ЧМ по бобслею должны оставить оргкомитету свои данные из-за угрозы коронавируса

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Поклонники бобслея и скелетона, которые намерены прийти на заезды чемпионата мира в субботу и воскресенье в немецком Альтенберге, вместе с покупкой билета должны оставить свои контактные данные из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

"Все болельщики, которые придут к нам в ближайшую субботу и воскресенье, при покупке билета должны пройти регистрацию и оставить свои контактные данные. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - сообщил представитель оргкомитета.

28 февраля перед началом женского турнира по скелетону все журналисты, приехавшие в пресс-центр, должны были заполнить опросник, составленный на немецком и английском языках. Участники опроса должны были ответить на вопросы о том, находились ли они в течение последних 14 дней в Китае, Иране, Италии или Южной Корее. Также журналистам предлагалось ответить на вопрос о возможных контактах с людьми, пораженными коронавирусом, и о самочувствии на момент заполнения опросника.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Помимо КНР, случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.