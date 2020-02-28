Бой Поветкин - Уайт запланирован на май в Англии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом планируется провести в мае в Англии. Об этом ТАСС сообщили в команде Уайта.

"Бой планируется на 2 или 9 мая. На данный момент дата окончательно не утверждена", - сказал собеседник агентства.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.