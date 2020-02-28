Новый трофей победителя РПЛ в рамках трофи-тура в марте посетит восемь городов

ТАСС, 28 февраля. Новый трофей, вручаемый за победу в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), в рамках трофи-тура в марте посетит восемь городов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Новый кубок был представлен 26 февраля в Москве. В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом турнира. Новый трофей своей металлической конструкцией сочетает в себе символы сплоченности, силы и скорости, а сплетения лент, которые образуют звезды, напоминают о прошлом, связанным с советским футболом.

"Трофи-тур начнется в субботу на матче "Динамо" - "Спартак" за два часа до начала игры. В марте трофей посетит матчи в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Грозном, Туле, Нижнем Новгороде и Самаре", - говорится в сообщении премьер-лиги.

Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал "Зенит". Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел "Зениту" на вечное хранение.

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров лидирует "Зенит", набрав 45 очков. Турнир возобновится после зимней паузы позднее в пятницу матчем между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом".