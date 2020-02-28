Матыцин провел рабочую встречу с президентом Российской федерации баскетбола Кириленко

ТАСС, 28 февраля. Министр спорта Олег Матыцин провел встречу с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили заявку России на проведение чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года в Екатеринбурге, а также вопросы подготовки сборной по баскетболу 3х3, которая выступит на летних Олимпийских играх 2020 года.

"Сейчас для нас очень важна не только внутренняя работа, но и международная. В свете тех событий, которые происходят в мировом спорте, для нас важно международное представительство. У Олега Васильевича в этом огромный опыт как у президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Мы обсудили нашу заявку на чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года в Екатеринбурге, чем мы можем ее усилить и улучшить", - сказал Кириленко.

"Также мы говорили о дисциплине 3x3. На играх Олимпиады 2020 года в Токио состоится ее дебют. Надеемся, он будет успешным для России, потому что мы первые в рейтинге и квалифицировались на Игры напрямую. В следующие четыре года мы должны уделить серьезнейшее внимание баскетболу 3х3, это даст нам медали и огромную массовость, мы должны быть активными в этом ключе и делать все необходимые шаги", - добавил он.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.