"Сочи" решает вопрос включения в заявку экс-футболиста "Сток Сити" Имбюла

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" решает вопросы по включению в заявку бывшего полузащитника английского "Сток Сити" Жанелли Имбюла. Об этом журналистам сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

27-летний француз перейдет в "Сочи" на правах свободного агента.

"Имбюла уже находится в Сочи, - сказал Рубашко. - Есть некий момент по заявке, который мы должны утрясти. Когда все будет завершено, сможем объявить".

До перехода в "Сток Сити" Имбюла выступал за французский "Генгам" и португальский "Порту". После подписания контракта с английским клубом он был трижды отдан в аренду - во французскую "Тулузу", испанский "Райо Вальекано" и итальянский "Лечче".

В этом сезоне полузащитник принял участие в четырех матчах в составе "Лечче", забив в них один мяч и получив одну желтую карточку. В девяти играх он оставался вне заявки на матч, пять встреч он пропустил из-за травм, еще в шести матчах оставался на скамейке запасных.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 15 очков. В первом после зимней паузы, 20-м туре команда на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 1 марта.