ХК "Амур" хочет продолжить сотрудничество с тренером Гулявцевым

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером команды Александром Гулявцевым и сохранить костяк команды на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко.

"Амур" завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. От "Нефтехимика", финишировавшего восьмым и попавшего в плей-офф, команду из Хабаровска отделили два очка. Контракт главного тренера Александра Гулявцева с клубом истекает 30 апреля.

"У нас есть желание сохранить команду во главе с главным тренером. На следующей неделе у нас будет встреча с губернатором Хабаровского края и президентом клуба Александром Могильным, где все точки будут расставлены", - сообщил Филиппенко.

"Считаем положительным результат команды. Мы провели хороший сезон, и полные трибуны - это и есть показатель отношения зрителей к игре команды с большой группы. Ключевое слово - игра, была не беготня, а игра, команда играла в красивый хоккей. В решающем матче с "Нефтехимиком" пропустили очень досадный гол при счете 2:1, это игра", - добавил он.

По ходу сезона "Амур" испытывал финансовые трудности. "Сейчас все вопросы решены, гарантии на следующий сезон правительством Хабаровского края даны. Мы бы хотели сохранить костяк этой команды на следующий сезон, команда играла в советский хоккей. Тот хоккей, за который русские люди всегда любили эту игру", - заключил Филиппенко.

За 12 лет участия в КХЛ "Амур" дважды выходил в плей-офф, где оба раза уступал в первом раунде. В последний раз это случалось в сезоне-2017/18. Тогда команда из Хабаровска проиграла будущему обладателю Кубка Гагарина казанскому "Ак Барсу" со счетом в серии 1-4.