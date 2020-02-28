"Локомотив" поддержат до 3 тыс. болельщиков в гостевом матче РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. До трех тысяч человек поддержат московский "Локомотив" в гостевом матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

В субботу "Локомотив" сыграет с "Зенитом" на "Газпром-Арене", которая вмещает 62 315 зрителей, начало - 19:00 мск.

"Локомотив" поддержат до трех тысяч человек в матче с "Зенитом", - сообщили в пресс-службе.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков после 19 матчей. "Локомотив" идет пятым, набрав 34 очка.