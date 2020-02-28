IIHF: отмена ЧМ по хоккею из-за коронавируса возможна только по решению властей Швейцарии

В связи с угрозой коронавируса правительство Швейцарии запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не намерена отменять чемпионат мира по хоккею в Швейцарии из-за коронавируса, однако окончательное решение будет приниматься правительством страны. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Никто реально не знает, какова ситуация сейчас. Последующие две недели скажут нам больше об этой ситуации с коронавирусом, специалисты говорят, что погода изменится, вирус исчезнет, - сказал Фазель. - Мы не можем сказать, что будет, сами мы не собираемся отменять чемпионат мира. Турнир будет отменен, только если нам скажут об этом в правительстве".

"На данный момент Федерация хоккея Швейцарии и оргкомитет турнира ведут переговоры с правительством. Больше мы ничего сделать не можем, так как это решение правительства, и если оно принято, то его трудно поменять. Швейцарская лига в следующий понедельник обсудит ситуацию относительно плей-офф - переносить матчи или проводить их без зрителей", - добавил он.

К настоящему моменту в Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.