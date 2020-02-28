IIHF: отмена ЧМ по хоккею из-за коронавируса возможна только по решению властей Швейцарии

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не намерена отменять чемпионат мира по хоккею в Швейцарии из-за коронавируса, однако окончательное решение будет приниматься правительством страны. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
В связи с угрозой коронавируса правительство Швейцарии запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.
"Никто реально не знает, какова ситуация сейчас. Последующие две недели скажут нам больше об этой ситуации с коронавирусом, специалисты говорят, что погода изменится, вирус исчезнет, - сказал Фазель. - Мы не можем сказать, что будет, сами мы не собираемся отменять чемпионат мира. Турнир будет отменен, только если нам скажут об этом в правительстве".
"На данный момент Федерация хоккея Швейцарии и оргкомитет турнира ведут переговоры с правительством. Больше мы ничего сделать не можем, так как это решение правительства, и если оно принято, то его трудно поменять. Швейцарская лига в следующий понедельник обсудит ситуацию относительно плей-офф - переносить матчи или проводить их без зрителей", - добавил он.
К настоящему моменту в Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.