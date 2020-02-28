Кузнецова уступила Соболенко в полуфинале теннисного турнира в Дохе

ТАСС, 28 февраля. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 21-летней Соболенко, которая посеяна на турнире под девятым номером. Спортсменки встретились в третий раз, Соболенко одержала вторую победу.

Соперник белорусской спортсменки по финалу определится по итогам встречи между первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии и чешкой Петрой Квитовой, занимающей третье место в рейтинге WTA. Их полуфинальный матч пройдет позднее в пятницу.