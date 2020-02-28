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WTA

Кузнецова уступила Соболенко в полуфинале теннисного турнира в Дохе

Россиянка уступила со счетом 4:6, 3:6
Светлана Кузнецова EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Светлана Кузнецова
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 28 февраля. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 21-летней Соболенко, которая посеяна на турнире под девятым номером. Спортсменки встретились в третий раз, Соболенко одержала вторую победу.

Соперник белорусской спортсменки по финалу определится по итогам встречи между первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии и чешкой Петрой Квитовой, занимающей третье место в рейтинге WTA. Их полуфинальный матч пройдет позднее в пятницу.

Кузнецова выиграла 18 турниров под эгидой WTA, 34-летняя спортсменка располагается на 46-й строчке в рейтинге организации. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема: Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004).

Соболенко располагается на 13-й строчке в рейтинге WTA, она выиграла пять турниров под эгидой организации. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (2018).

Турнир в Катаре с призовым фондом $2,9 млн завершится 29 февраля.

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WTA
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