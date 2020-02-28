Кузнецова уступила Соболенко в полуфинале теннисного турнира в Дохе

ТАСС, 28 февраля. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 21-летней Соболенко, которая посеяна на турнире под девятым номером. Спортсменки встретились в третий раз, Соболенко одержала вторую победу.
Соперник белорусской спортсменки по финалу определится по итогам встречи между первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии и чешкой Петрой Квитовой, занимающей третье место в рейтинге WTA. Их полуфинальный матч пройдет позднее в пятницу.
.@SabalenkaA is the 1st player into the final in Doha, defeating Kuznetsova 6-4, 6-3!#QTO2020 pic.twitter.com/RLAJhXo2En— WTA (@WTA) February 28, 2020
Кузнецова выиграла 18 турниров под эгидой WTA, 34-летняя спортсменка располагается на 46-й строчке в рейтинге организации. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема: Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004).
Соболенко располагается на 13-й строчке в рейтинге WTA, она выиграла пять турниров под эгидой организации. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (2018).
Турнир в Катаре с призовым фондом $2,9 млн завершится 29 февраля.