Скелетонист Третьяков объяснил восьмое место на ЧМ отсутствием тренировок на быстром льду

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков, занявший на чемпионате мира в Альтенберге восьмое место, объяснил свой невысокий результат на главном старте сезона отсутствием тренировочных спусков на чистом льду. Об этом Третьяков сообщил ТАСС.

По итогам четырех заездов Третьяков отстал от победителя на 2,12 секунды. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены. Чемпионом мира стал Кристофер Гротер (3.44,81), второе место занял Аксель Юнг (+0,02), бронзовым призером стал Александр Гасснер (+0,05). Россиянин Никита Трегубов занял девятое место (+2,27), Евгений Рукосуев - 13-е (+3,54).

"У меня были одинаковые ошибки на трассе, и я отлично понимаю, где потерял время. На тренировках мы не успели некоторые моменты отработать. Тогда снег особо не убирали, и мы катались на три-четыре секунды медленнее. А сейчас на чистой трассе получилась быстрая езда, и нужны были иные навыки", - сказал Третьяков.

"Хозяева трассы имели много накатов по быстрому льду, а мы мечтали хотя бы об одной такой тренировке. Но до соревнований здесь все время шел дождь со снегом. Немцы, чтоб не терять навыка не выходили на тренировки, а нам нужно было набирать накаты, хотя бы и по медленному льду", - заключил Третьяков.

Год назад на этапе Кубка мира в Альтенберге Третьяков занял первое место, Трегубов тогда финишировал третьим.