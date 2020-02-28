Разбор демонтированных конструкций СКК в Петербурге планируется завершить в марте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Разбор демонтированных конструкций обрушившегося спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" планируется завершить в марте этого года.

"У нас ориентировочный срок от подрядчика работ - середина марта. Имеется в виду разбор демонтированных конструкций", - рассказал ТАСС представитель компании "СКА-Арена" (инвестор реконструкции СКК).

При демонтаже кровли комплекса 31 января произошло обрушение, площадь которого составила около 28 тыс. кв. метров (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения погиб 29-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В начале февраля компания "СКА-Арена", которая осуществляет реконструкцию объекта по концессионному соглашению с властями города, приступила к разбору конструкций, обрушившихся во время демонтажных работ.

В то же время заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) Галина Аганова отметила в пятницу, что ведомство рассматривает вопрос о включении СКК в список объектов культурного наследия. Заявку подали городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и союз архитекторов.

В марте 2019 года они уже подавали аналогичную заявку. Но она была отклонена в связи с тем, что на тот момент зданию еще не исполнилось 40 лет - до этого возраста статус не присваивается. Председатель КГИОП Сергей Макаров в январе сказал журналистам, что комитет сможет вернуться к рассмотрению заявки после 31 января (в этот день исполнилось 40 лет с момента ввода комплекса в эксплуатацию).

Администрация Петербурга заключила концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК с компанией "СКА-Арена" в январе 2020 года. На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей, завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года. Стоимость работ с учетом создания парка составит порядка 25 млрд рублей.