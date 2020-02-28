Россиянин Трегубов назвал свое выступление на ЧМ по скелетону в Германии стабильно плохим

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский скелетонист Никита Трегубов, занявший на чемпионате мира в Альтенберге девятое место, считает, что выступил стабильно плохо, хотя не имеет к себе особых претензий. Об этом Трегубов сообщил ТАСС.

По итогам четырех заездов Трегубов отстал от победителя на 2,27 секунды. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены. Чемпионом мира стал Кристофер Гротер (3.44,81), второе место занял Аксель Юнг (+0,02), бронзовым призером стал Александр Гасснер (+0,05). Россиянин Александр Третьяков занял восьмое место (+2,12), Евгений Рукосуев - 13-е (+3,54).

"По сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось: я как был девятым, так и остался. Выступил стабильно плохо. Но собой я в принципе доволен, потому что четыре заезда хорошо проехал для себя и грубых ошибок ни разу не совершил. Как я говорил ранее, не все, к сожалению, зависит от нас", - заметил Трегубов, ставший на чемпионате мира - 2019 вторым.

В четверг Трегубов заявил журналистам, что устаревшая техника, на которой выступают россияне, осложняет их возможности на равных конкурировать со своими основными соперниками из других стран.