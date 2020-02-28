УЕФА не планирует менять сроки проведения Евро-2020 из-за коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует менять сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за вспышки нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.