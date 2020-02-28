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Евро-2020

УЕФА не планирует менять сроки проведения Евро-2020 из-за коронавируса

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах
Описание
© EPA/SVEN HOPPE

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует менять сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за вспышки нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

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Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе "Санкт-Петербург" пройдут три встречи групповой стадии турнира (Бельгия - Россия, 13 июня; Финляндия - Россия, 17 июня; Финляндия - Бельгия, 22 июня), а также один из четвертьфиналов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию.

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