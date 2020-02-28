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Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Легкоатлет Шубенков заявил, что с настороженностью относится к новому руководству ВФЛА

В пятницу Евгений Юрченко был избран на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Сергей Шубенков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков с осторожным оптимизмом относится к новому руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он заявил ТАСС.

В пятницу Евгений Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов на внеочередной выборной конференции. Также был утвержден новый состав президиума организации.

Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

"Нужно смотреть, какие первые шаги будет предпринимать новое руководство и какую позицию займет новый президент, - сказал Шубенков. - Хотя он обещал занять конструктивную позицию. Я, скорее, с настороженностью на это смотрю. С одной стороны, нам нужен новый человек, который не участвовал ни в чем и ни в каких нехороших делах не был замечен. Так логично рассуждать, но мы в такую ситуацию уже попадали. И чем эта ситуация закончилась? Это было не совсем красиво. Я воспринимаю это [смену руководства] с настороженным оптимизмом".

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В ноябре 2019 года World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и приняла решение до окончания разбирательств прекратить выдачу разрешений на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Теги
Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики
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