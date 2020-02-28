Легкоатлет Шубенков заявил, что с настороженностью относится к новому руководству ВФЛА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков с осторожным оптимизмом относится к новому руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он заявил ТАСС.
В пятницу Евгений Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов на внеочередной выборной конференции. Также был утвержден новый состав президиума организации.
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"Нужно смотреть, какие первые шаги будет предпринимать новое руководство и какую позицию займет новый президент, - сказал Шубенков. - Хотя он обещал занять конструктивную позицию. Я, скорее, с настороженностью на это смотрю. С одной стороны, нам нужен новый человек, который не участвовал ни в чем и ни в каких нехороших делах не был замечен. Так логично рассуждать, но мы в такую ситуацию уже попадали. И чем эта ситуация закончилась? Это было не совсем красиво. Я воспринимаю это [смену руководства] с настороженным оптимизмом".
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В ноябре 2019 года World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и приняла решение до окончания разбирательств прекратить выдачу разрешений на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов.
Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.