Скелетонист Рукосуев доволен своим дебютом на чемпионате мира

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский скелетонист Евгений Рукосуев, занявший на дебютном для себя взрослом чемпионате мира 13-е место, остался доволен своим выступлением. Об этом Рукосуев рассказал ТАСС.

По итогам четырех заездов Рукосуев отстал от победителя на 3,54 секунды. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены. Александр Третьяков занял восьмое место, Никита Трегубов - девятое.

"Считаю, что мой дебют на чемпионате мира стал успешным, жаль только, что проехать хорошо не всегда удавалось. На верхних участках трассы у меня сегодня почти все получилось, а внизу были ошибки, немного не по той траектории ехал", - сказал Рукосуев.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге завершится 1 марта.