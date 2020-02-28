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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России завоевала золото в стрельбе из пневматической винтовки на ЧЕ в миксте

В финале Юлия Каримова и Владимир Масленников победили венгров
Юлия Каримова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юлия Каримова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Сборная России в составе Юлии Каримовой и Владимира Масленникова стала первой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

Российская команда в финале победила сборную Венгрии со счетом 17:13. В матче за бронзовые награды сборная Хорватии оказалась точнее сборной Израиля - 16:10.

Россияне Анастасия Галашина и Сергей Каменский не смогли преодолеть первый квалификационный этап.

Каримова - чемпионка мира 2018 года и бронзовый призер турнира, победитель Европейских игр в Минске. Масленников завоевал бронзу Олимпийских игр 2016 года, также на его счету золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2018 года, серебро Европейских игр - 2019.

Чемпионат Европы в Польше завершится 1 марта.

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