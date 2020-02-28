"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" в первом матче РПЛ после перерыва

ТАСС, 28 февраля. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Оренбургом" в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Денис Попович на 41-й минуте встречи, у "Оренбурга" отличился Рикарду Алвеш (89). На 23-й минуте красную карточку после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Виталием Мешковым получил полузащитник самарцев Срджан Мияйлович. Голкипер хозяев Евгений Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича, который был назначен за это нарушение.

Эта встреча стала первой в чемпионате России после зимнего перерыва. Первый официальный матч на посту главного тренера "Оренбурга" провел Константин Емельянов, который в декабре сменил Владимира Федотова, ушедшего в "Сочи". Встреча команд в первом круге, прошедшая 20 октября, завершилась гостевой победой "Крыльев Советов" (1:0).

"Крылья Советов" прервали серию из четырех поражений и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 20 турах 19 очков. "Оренбург" располагается на 12-й строчке, в активе клуба после 19 матчей 20 очков.

В следующем туре "Крылья Советов" сыграют на выезде 8 марта с казанским "Рубином". "Оренбург" днем ранее примет тульский "Арсенал".