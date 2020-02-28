"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" в первом матче РПЛ после перерыва

ТАСС, 28 февраля. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Оренбургом" в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев гол забил Денис Попович на 41-й минуте встречи, у "Оренбурга" отличился Рикарду Алвеш (89). На 23-й минуте красную карточку после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Виталием Мешковым получил полузащитник самарцев Срджан Мияйлович. Голкипер хозяев Евгений Фролов отразил пенальти в исполнении Джордже Деспотовича, который был назначен за это нарушение.
Эта встреча стала первой в чемпионате России после зимнего перерыва. Первый официальный матч на посту главного тренера "Оренбурга" провел Константин Емельянов, который в декабре сменил Владимира Федотова, ушедшего в "Сочи". Встреча команд в первом круге, прошедшая 20 октября, завершилась гостевой победой "Крыльев Советов" (1:0).
"Крылья Советов" прервали серию из четырех поражений и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 20 турах 19 очков. "Оренбург" располагается на 12-й строчке, в активе клуба после 19 матчей 20 очков.
В следующем туре "Крылья Советов" сыграют на выезде 8 марта с казанским "Рубином". "Оренбург" днем ранее примет тульский "Арсенал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|3
|Ростов
|19
|10
|4
|5
|34-28
|34
|4
|ЦСКА
|19
|10
|4
|5
|26-18
|34
|5
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|9
|Урал
|19
|6
|6
|7
|24-31
|24
|10
|Спартак
|19
|6
|4
|9
|19-21
|22
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Оренбург
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|13
|Рубин
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|14
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|15
|Ахмат
|19
|4
|7
|8
|13-24
|19
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15