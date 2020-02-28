Бартфельд: судья ошибочно удалил футболиста "Крыльев Советов" в игре с "Оренбургом"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом" Виталий Мешков не должен был удалять защитника самарцев Срджана Мияйловича. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 1:1. На 23-й минуте после нарушения Мияйловича в штрафной площади арбитр назначил пенальти в ворота "Крыльев Советов", позднее судья после просмотра видеоповтора принял решение удалить защитника за этот фол. Голкипер хозяев Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в исполнении Джордже Деспотовича.

"Пенальти был, а вот что касается карточки, то можно было обойтись желтой. Там не было выхода один в один, стоял еще игрок, так что предупреждения было бы достаточно. Арбитр удалил игрока решительно, но решительно неправильно. Эта красная карточка испортила игру, команды проводили практически весь матч в неравных составах", - сказал Бартфельд.

"Крылья Советов" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 турах 19 очков. "Оренбург" располагается на 12-й строчке, в активе клуба после 19 матчей 20 очков.