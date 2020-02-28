Глава совета директоров "Крыльев Советов" назвал тяжелым матч команды против "Оренбурга"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" в тяжелой борьбе сыграли достойно в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 1:1. На 23-й минуте после нарушения защитника "Крыльев Советов" Срджана Мияйловича в штрафной площади арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота самарцев, позднее судья после просмотра видеоповтора принял решение удалить защитника за этот фол. Голкипер хозяев Евгений Фролов отразил 11-метровый удар в исполнении Джордже Деспотовича.

"Матч получился очень тяжелым, играли вдесятером, а иногда казалось, что в команде есть еще чужой футболист, - сказал Фетисов. - Думаю, что не в каждом матче получаешь пенальти и красную карточку, план игры ломается, но все равно молодцы, продержались, выигрывали, навязывали инициативу, здорово себя проявил вратарь, который отразил пенальти и несколько раз спас команду. Было ли удаление? Решение принимали несколько арбитров, опытные люди судили, решения были осознанные, оставим их на совести судей".

Фетисов считает, что команда хорошо выглядела функционально для первого матча после зимнего перерыва. "После сборов все команды тяжело вкатываются. В первых матчах показывается, у кого крепче нервы, характер. Играли вдесятером против крепкой команды, причем создавали моменты и владели инициативой, это показатель", - отметил глава совета директоров.

"Спартак" в межсезонье арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева до конца текущего сезона, в первой части чемпионата футболист забил 10 мячей. "Чувствовалось ли отсутствие Соболева на поле? Я считаю, что хорошо действовал [Деян] Радонич, забитый гол во многом был предопределен его действиями. Желаем Соболеву хорошей игры там, где он выступает, а мы продолжим сезон с теми игроками, которые у нас есть", - заключил Фетисов.

После 19 матчей "Крылья Советов" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 8 марта самарцы в гостях встретятся с казанским "Рубином".