Коварный Альтенберг. Мужская сборная России по скелетону осталась без личных медалей ЧМ

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мужская сборная России по скелетону впервые с 2012 года осталась без медалей чемпионата мира в личном первенстве. Лучший результат среди российских скелетонистов показал в Альтенберге Александр Третьяков, занявший по сумме четырех заездов восьмое место.
Медали чемпионата мира в мужском скелетоне разыгрывались с 27 по 28 февраля. Весь пьедестал заняли в итоге немецкие спортсмены. Чемпионом мира стал Кристофер Гротер, показавший время 3 минуты 44,81 секунды, второе место занял Аксель Юнг (+0,02), бронзовым призером стал Александр Гасснер (+0,05). Третьяков занял восьмое место (+2,12), Никита Трегубов - 9-е (+2,27), Евгений Рукосуев - 13-е (+3,54).
В 2013 году первое место занял Третьяков, третье - Сергей Чудинов. Третьяков становился вторым на мировых первенствах 2015 и 2016 годов. Трегубов выиграл бронзу в 2017 году и серебро в 2019-м. В 2014 и 2018 годах турнир не проводился.
"Мы рассчитывали, что наши ребята покажут в Альтенберге более хороший результат, - признался Чабан. - Но обстоятельства сложились не в нашу пользу. Речь идет и о тренировочных заездах, которые у россиян прошли на заснеженной трассе, а не на чистом льду. Соответственно, и коньки не успели до конца протестировать".
"Кроме хозяев, все были в одинаковых условиях, хотя мы проиграли также и Мартинсу Дукурсу (латвийский скелетонист - прим. ТАСС), нашему основному сопернику. Причина - наличие ошибок при прохождении трассы. На старте у нас все получалось, что свидетельствует о хорошей физической готовности спортсменов. Недоработали по трассе и с техникой", - заключил собеседник ТАСС.
Хозяева ЧМ взяли в союзники погоду
О капризах погоды и их влиянии на результат выступления на чемпионате мира в Альтенберге рассказал и Третьяков.
"Хозяева трассы имели много накатов по быстрому льду, а мы мечтали хотя бы об одной такой тренировке. Но до соревнований здесь все время шел дождь со снегом. Немцы, чтоб не терять навыка, не выходили на тренировки, а нам нужно было набирать накаты, хотя бы и по медленному льду", - сказал россиянин, год назад на этапе Кубка мира в Альтенберге занявший первое место.
О том, что хозяева чемпионата мира до конца сумели использовать козырь домашней трассы, говорили корреспонденту ТАСС представители не только российской сборной, но и других команд. По их мнению, немцы сознательно не чистили тщательно трассу от снега во время тренировочных заездов, чтобы их соперники привыкли к медленной езде и утратили навыки к спуску по чистому, более быстрому льду. Когда же наступила пора соревнований, трасса была вычищена и пролита водой, что сделало желоб скоростным. Немцы уже заранее настроили на быстрый лед свой инвентарь, а их соперникам пришлось это делать уже в ходе соревнований, исходя из опыта собственных ошибок.
"У меня были одинаковые ошибки на трассе, и я отлично понимаю, где потерял время. На тренировках мы не успели некоторые моменты отработать. Тогда снег особо не убирали, и мы катались на три-четыре секунды медленнее. А сейчас на чистой трассе получилась быстрая езда, и нужны были иные навыки" - сказал Третьяков.
Российскому скелетону нужен свой производитель
Другой ведущий российский скелетонист Трегубов, ставший на предыдущем ЧМ вторым, объяснил свой невысокий результат тем, что выступал на устаревшей технике. "Выступил стабильно плохо. Но собой я в принципе доволен, потому что четыре заезда хорошо проехал для себя и грубых ошибок ни разу не совершил. Как я говорил ранее, не все, к сожалению, зависит от нас", - заметил Трегубов.
"Мы выступаем на технике немца Вилли Шнайдера, а он работает со сборной Китая, где через два года будет Олимпиада, - продолжил спортсмен. - Понятное дело, что он нам не продаст конкурентоспособную технику, зачем ему это надо. Поэтому она должна быть у нас своя, и над этим надо работать".
Россиянин не переоценивает свой успех на чемпионате мира - 2019, где он выиграл серебро. "Надо понимать, что тот сезон был постолимпийским, да и сам турнир проходил в Канаде. А сейчас все прогрессируют и идут вперед, у каждого свои производители техники, все работают над этим. Нам в России тоже нужен свой производитель, я не думаю, что делать скелетоны и коньки очень сложно", - сказал Трегубов.
Соревнования у женщин стартовали 28 февраля и завершатся в субботу. В заключительный день чемпионата мира 1 марта состоятся командные смешанные соревнования скелетонистов.