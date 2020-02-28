Коварный Альтенберг. Мужская сборная России по скелетону осталась без личных медалей ЧМ

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мужская сборная России по скелетону впервые с 2012 года осталась без медалей чемпионата мира в личном первенстве. Лучший результат среди российских скелетонистов показал в Альтенберге Александр Третьяков, занявший по сумме четырех заездов восьмое место.

Медали чемпионата мира в мужском скелетоне разыгрывались с 27 по 28 февраля. Весь пьедестал заняли в итоге немецкие спортсмены. Чемпионом мира стал Кристофер Гротер, показавший время 3 минуты 44,81 секунды, второе место занял Аксель Юнг (+0,02), бронзовым призером стал Александр Гасснер (+0,05). Третьяков занял восьмое место (+2,12), Никита Трегубов - 9-е (+2,27), Евгений Рукосуев - 13-е (+3,54).

В 2013 году первое место занял Третьяков, третье - Сергей Чудинов. Третьяков становился вторым на мировых первенствах 2015 и 2016 годов. Трегубов выиграл бронзу в 2017 году и серебро в 2019-м. В 2014 и 2018 годах турнир не проводился.

"Мы рассчитывали, что наши ребята покажут в Альтенберге более хороший результат, - признался Чабан. - Но обстоятельства сложились не в нашу пользу. Речь идет и о тренировочных заездах, которые у россиян прошли на заснеженной трассе, а не на чистом льду. Соответственно, и коньки не успели до конца протестировать".

"Кроме хозяев, все были в одинаковых условиях, хотя мы проиграли также и Мартинсу Дукурсу (латвийский скелетонист - прим. ТАСС), нашему основному сопернику. Причина - наличие ошибок при прохождении трассы. На старте у нас все получалось, что свидетельствует о хорошей физической готовности спортсменов. Недоработали по трассе и с техникой", - заключил собеседник ТАСС.

Хозяева ЧМ взяли в союзники погоду

О капризах погоды и их влиянии на результат выступления на чемпионате мира в Альтенберге рассказал и Третьяков.

"Хозяева трассы имели много накатов по быстрому льду, а мы мечтали хотя бы об одной такой тренировке. Но до соревнований здесь все время шел дождь со снегом. Немцы, чтоб не терять навыка, не выходили на тренировки, а нам нужно было набирать накаты, хотя бы и по медленному льду", - сказал россиянин, год назад на этапе Кубка мира в Альтенберге занявший первое место.