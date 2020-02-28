"Айнтрахт" сыграл вничью с "Зальцбургом" и встретится с "Базелем" в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 28 февраля. Немецкий "Айнтрахт" в гостях сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" со счетом 2:2 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира.

В составе хозяев голы забили Андреас Ульмер (10-я минута) и Жером Онгюэне (72). У немецкого клуба дублем отметился Андре Силва (30, 83).

Первый матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Айнтрахта". Ответная встреча должна была состояться в четверг, но была перенесена из-за штормового предупреждения.

В прошлом сезоне "Айнтрахт" дошел до полуфинала Лиги Европы, уступив будущему победителю - английскому "Челси".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла ранее в пятницу, соперником "Айнтрахта" станет швейцарский "Базель". Первая встречу "Айнтрахт" проведет дома 12 марта, ответный матч состоится 19 марта в Базеле.