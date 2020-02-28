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НХЛ

Сыгравший в НХЛ водитель ледозаливочной машины передал свою клюшку в Зал хоккейной славы

Дэвид Эйрc отметил, что этой клюшкой он играл с друзьями во дворе
Дэвид Эйрc AP Photo/Chris Seward
Описание
Дэвид Эйрc
© AP Photo/Chris Seward

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Дэвид Эйрc, который на прошлой неделе неожиданно для себя сыграл в составе "Каролины" в матче Национальной хоккейной лиги, в пятницу передал свою вратарскую клюшку на хранение в Зал хоккейной славы в Торонто. Эту церемонию транслировали несколько национальных канадских телеканалов.

"Я не ожидал, что это все вообще может произойти со мной, - сказал он. - Уверен, что любой хоккеист и любой ребенок, увлекающийся хоккеем, мечтает однажды попасть в Зал хоккейной славы. Это огромная честь". Он добавил, что до игры за "Каролину", которая прославила его на весь спортивный мир, он играл этой клюшкой в дворовых играх со своими друзьями. Теперь его клюшка стала одной из реликвий Зала хоккейной славы.

В минувшее воскресенье в матче регулярного сезона НХЛ "Каролина" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 6:3. Во время матча оба заявленных вратаря "Каролины" получили травмы, клубу пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены, 42-летнего водителя ледозаливочной машины Эйрса. Он появился на площадке в середине второго периода при счете 3:1 в пользу "Каролины", пропустил две шайбы, но команда в итоге одержала победу.

Эйрс, проживающий в Торонто, никогда до этого не играл на профессиональном уровне, на его счету восемь встреч в одной из любительских лиг в сезоне-2014/15. В возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ, до этого рекордсменом был вратарь "Чикаго" Хью Леман (дебютировавший в возрасте 41 года 80 дней 17 ноября 1926 года). Также он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ. Рекорд принадлежит Лестеру Патрику - 43 года 80 дней (дебют - 20 марта 1927 года).

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