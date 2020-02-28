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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежец Кулижников идет третьим после первого дня ЧМ в спринтерском многоборье

В женском турнире Ольга Фаткулина также занимает третье место
Павел Кулижников EPA-EFE/GEORGE FREY
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/GEORGE FREY

ТАСС, 28 февраля. Российский конькобежец Павел Кулижников занимает третье место в общем зачете по итогам первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в норвежском Хамаре.

Кулижников стал третьим на дистанции 500 м, показав время 34,60 секунды. На 1000 м он показал шестой результат (1.08,89).

В общем зачете Кулижников по итогам двух забегов набрал 69,045 балла. Первым идет японец Тацуя Синхама (68,720), второе место занимает канадец Лоран Дюбрёй (68,945).

Ставшая четвертой на 500 м (37,72) и шестой на 1000 м (1.15,15) Ольга Фаткулина занимает третье место в общем зачете (75,295 балла). Первое и второе места занимают японки Михо Такаги (74,385) и Нао Кодаира (75,250) соответственно.

Вторые забеги на этих дистанциях пройдут в субботу, по их итогам определятся медалисты соревнований. Также в рамках турнира в Хамаре состоится чемпионат мира в классическом многоборье.

Соревнования завершатся 1 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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