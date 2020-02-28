Российская велогонщица Войнова завоевала серебряную медаль в спринте на ЧМ в Берлине

ТАСС, 28 февраля. Россиянка Анастасия Войнова заняла второе место в спринте на чемпионате мира по велотреку в Берлине.

В заездах за золотую медаль 27-летняя россиянка уступила немке Эмме Хинце. Третье место заняла представительница Гонконга Лэй Вайси.

Для Войновой эта серебряная медаль чемпионатов мира стала второй, также в ее активе четыре золотые и три бронзовые награды. В 2016 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах Европы Войнова 11 раз завоевывала золотые медали.

Чемпионат мира в Берлине завершится 1 марта.