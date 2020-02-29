WADA отменило ежегодный симпозиум из-за коронавируса

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отменило ежегодный симпозиум организации из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Мероприятие должно было пройти в швейцарской Лозанне 17-19 марта.

"WADA разочаровано отменой своего ежегодного симпозиума, который стал ежегодным антидопинговым мероприятием, - отметил президент WADA Витольд Банька. - Это было трудное решение, так как в мероприятии каждый год принимают участие около 1000 человек со всего мира, однако необходимо обеспечить безопасность сотрудников агентства. WADA обязуется обеспечить распространение большинства составляющих программы симпозиума альтернативными способами в течение ближайших недель".

Правительство Швейцарии в пятницу ввело запрет на проведение мероприятий с числом участников более 1000, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ранее в Женеве было объявлено об отмене международной выставки изобретений, салона высокой часовой моды и женевского международного автосалона. К настоящему моменту в Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.