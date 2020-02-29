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НХЛ

"Рейнджерс" проиграли "Филадельфии". Панарин установил личный рекорд результативности

Встреча завершилась со счетом 2:5
Артемий Панарин AP Photo/Sarah Stier
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Sarah Stier

ТАСС, 29 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Шон Кутюрье (17-я минута), Джеймс ван Римсдайк (34), Клод Жиру (36, 43) и Кевин Хэйз (53). Защитник Иван Проворов выступил ассистентом в эпизоде с голом Кутюрье. У проигравших шайбы забросили Йеспер Фаст (3) и Бретт Хауден (60). Нападающий Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич после двух пропущенных матчей провел на площадке 17 минут и отметился ассистом. 24 февраля он и голкипер Игорь Шестеркин попали в автомобильную аварию. Бучневич серьезных повреждений не получил, а у Шестеркина диагностировали перелом ребра. Его восстановление займет около двух недель.

Ворота "Рейнджерс" вновь защищал Александр Георгиев, который сделал 35 сейвов. В активе Панарина теперь 88 (32 гола + 56 передач) баллов, что является его лучшим результатом за время карьеры в НХЛ. Проворов набрал 32 (11+21) очка, Бучневич - 38 (14+24).

"Рейнджерс" потерпели первое поражение за шесть матчей и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка в 64 встречах. "Филадельфия" идет пятой, набрав 81 балл после 64 матчей. Следующую встречу "Рейнджерс" и "Филадельфия" снова сыграют друг против друга. Матч пройдет в Нью-Йорке 1 марта.

В другой встрече дня "Миннесота" на выезде победила "Коламбус" со счетом 5:0. "Колорадо" выиграл у "Каролины" в гостях - 3:2.

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