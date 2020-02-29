СБР заявил, что отношение IBU к Логинову похоже на желание повлиять на результаты ЧМ

ТАСС, 29 февраля. Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по поводу действий, которые привели к обыскам в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Об этом говорится в открытом письме СБР к IBU, которое опубликовано на официальном сайте организации.
22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
"Ни оргкомитет соревнований, ни члены исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов, чтобы смягчить атмосферу вокруг сборной России, - говорится в письме. - Союзу биатлонистов России не было разъяснено, какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных. В действии (а точнее - бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия".
"С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ", - говорится в письме.
"Нарушение правил аккредитации является административным"
В четверг личный тренер спортсмена Александр Касперович сообщил, что он совместно с Логиновым рассматривает вариант подачи иска к Фуссек-Хаккарайнен. Ее обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.
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"Единственным нарушением, которое можно вменить представителям России, является нарушение правил аккредитации IBU со стороны Александра Касперовича. Однако такое нарушение никак не может являться поводом для возбуждения уголовного дела - оно, согласно кодексу IBU, является нарушением административным", - говорится в письме.
СБР отмечает, что под подозрение в нарушении антидопинговых правил за последние 15-20 лет попадали многие национальные команды, однако эти подозрения не сопровождались нападками со стороны представителей других команд и СМИ. СБР считает, что независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) были нарушены пункты конституции IBU и кодекса целостности IBU (IBU Integrity Code). Также СБР отмечает, что IBU в ситуации с Логиновым не следовал основным положениям Олимпийской хартии.
"Нам не составит труда собрать длинный перечень разной степени тяжести нарушений, которые допустили в разное время нынешние критики Логинова, не понеся при этом не только никакого наказания, но даже официального порицания. Такими действиями IBU встает на путь международной конфронтации - ибо биатлон третий по популярности спорт в России и его болельщики не получают никаких вразумительных объяснений нынешним действиям официальных лиц международного союза", - считают в СБР.
"В связи с изложенными выше фактами и мнениями просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU", - заключается в письме.