СБР заявил, что отношение IBU к Логинову похоже на желание повлиять на результаты ЧМ

ТАСС, 29 февраля. Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по поводу действий, которые привели к обыскам в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Об этом говорится в открытом письме СБР к IBU, которое опубликовано на официальном сайте организации.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

"Ни оргкомитет соревнований, ни члены исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов, чтобы смягчить атмосферу вокруг сборной России, - говорится в письме. - Союзу биатлонистов России не было разъяснено, какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных. В действии (а точнее - бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия".

"С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ", - говорится в письме.

"Нарушение правил аккредитации является административным"

В четверг личный тренер спортсмена Александр Касперович сообщил, что он совместно с Логиновым рассматривает вариант подачи иска к Фуссек-Хаккарайнен. Ее обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.