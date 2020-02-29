Общий доход Международной шахматной федерации в 2019 году составил около €7 млн

ТАСС, 29 февраля. Суммарный доход Международной шахматной федерации (FIDE) за 2019 год составил €6,933 млн. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте организации.

Наибольший доход FIDE принесло проведение мероприятий (€951 тыс.), €694 тыс. составили взносы от национальных федераций. Сумма расходов FIDE в 2019 году составила €6,646 млн. Таким образом, чистая прибыль организации в минувшем году составила €287 тыс.

По сравнению с 2018 годом, суммы доходов и расходов увеличились практически вдвое. В 2018 году доходы организации составили €3,474 млн, расходы - €3,485 млн.

Согласно плану бюджета на 2020 год, доходы и расходы организации составят одинаковую сумму - €6,128 млн. Наибольший доход планируется получить от проведения мероприятий (€2,405 млн).

С октября 2018 года FIDE возглавляет Аркадий Дворкович.