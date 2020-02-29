Фазель считает, что CAS может провести отдельное слушание с IIHF по ЧМ-2023

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) может организовать отдельное слушание с участием Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу проведения в России чемпионата мира 2023 года. Такое мнение ТАСС высказал президент IIHF Рене Фазель.

Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля

IIHF примет участие в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА не будут публичными. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

"Я думаю, что у нас будет отдельное слушание в CAS", - сказал Фазель.

Президент IIHF в очередной раз выступил против коллективной ответственности. "Нам нужно говорить о том, кто реально ответственен за это, кто виновен в этом и нужно наказывать конкретного человека, а не применять принцип коллективной ответственности. Мне не нравится такой принцип, наказывать целую страну и федерацию неправильно, и я надеюсь, что ответственные за это будут найдены", - подчеркнул он.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить CAS. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.