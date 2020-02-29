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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Президент СБР Драчев в субботу встретится с руководством IBU и обсудит дело Логинова

Ранее СБР опубликовал открытое письмо к IBU, в котором, в частности, просит международную федерацию выразить официальную позицию по поводу произошедших событий
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в субботу встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU), чтобы обсудить ситуацию с обысками в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Об этом Драчев рассказал ТАСС.

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В субботу СБР опубликовал открытое письмо к IBU, в котором, в частности, просит международную федерацию выразить официальную позицию по поводу произошедших событий.

"Для начала я хотел бы понять позицию IBU, какое у нас с ним будет общение. Сегодня я встречусь в Раубичах (в эти дни там проходит чемпионат Европы по биатлону - прим. ТАСС) с президентом и генеральным секретарем IBU, обсудим этот один из важнейших вопросов, - сказал Драчев. - На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом). После этого мы примем дальнейшие действия, мы рассматриваем различные меры, в том числе подачу иска в гражданский суд".

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. В отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация.

В четверг Касперович сообщил, что он совместно с Логиновым рассматривает вариант подачи иска к Фуссек-Хаккарайнен. Ее обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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