Вице-президент СБР Чепиков заявил, что у него не осталось доверия к IBU

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что потерял доверие к Международному союзу биатлонистов (IBU) после ситуации с биатлонистом Александром Логиновым на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом он сообщил ТАСС.
22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира, в отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте, на турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
"Считаю, эти обыски, конечно, помешали выступлению нашего лидера на чемпионате мира, если бы их не было, он бы не отказался от гонки, на мой взгляд, не было никаких обоснованных причин для этих проверок, для того, чтобы будить ночью спортсменов, - сказал Чепиков. - На мой взгляд, это была борьба не с допингом, а с лидером российского биатлона, просто кому-то не хочется, чтобы звучал российский гимн. Если было бы действительно желание бороться с допингом, эти обыски можно было бы провести в день отдыха или накануне, но не в день ответственных стартов, когда решается судьба золотых медалей. Мы видим, что это была заявка от IBU, и я считаю, что за эти действия надо отвечать, они противоправные, не направленные на сплочение спортсменов, на борьбу с допингом".
В субботу СБР опубликовал открытое письмо к IBU, в котором, в частности, просит международную федерацию выразить официальную позицию по поводу произошедших событий. Президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что организация рассматривает вариант подачи иска в суд на IBU.
"Лично у меня уже нет доверия к IBU, я даже не знаю, какие дипломатические отношения возможны в дальнейшем, - сказал Чепиков. - Ясно, что наши спортсмены все равно будут выступать, многие болельщики любят этот вид спорта, но, на мой взгляд, в текущей ситуации мы не сможем добиться каких-то позитивных перспектив в ближайшем будущем, в том числе и по критериям [восстановления членства СБР в IBU], которые они нам выставляют, где мы всегда будем виноваты, сколько бы штрафов ни заплатили. Они все равно не дадут нам развиваться как спортивной федерации в рамках IBU".
"Мы ждем от них определенного ответа. Это наша позиция, мы выражаем ее, не молчим, мы не "проглотили" эту пилюлю. Ждем ответа от IBU, а дальше уже посмотрим на то, каким он будет", - заключил Чепиков.