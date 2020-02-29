Вице-президент СБР Чепиков заявил, что у него не осталось доверия к IBU

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира, в отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте, на турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

"Считаю, эти обыски, конечно, помешали выступлению нашего лидера на чемпионате мира, если бы их не было, он бы не отказался от гонки, на мой взгляд, не было никаких обоснованных причин для этих проверок, для того, чтобы будить ночью спортсменов, - сказал Чепиков. - На мой взгляд, это была борьба не с допингом, а с лидером российского биатлона, просто кому-то не хочется, чтобы звучал российский гимн. Если было бы действительно желание бороться с допингом, эти обыски можно было бы провести в день отдыха или накануне, но не в день ответственных стартов, когда решается судьба золотых медалей. Мы видим, что это была заявка от IBU, и я считаю, что за эти действия надо отвечать, они противоправные, не направленные на сплочение спортсменов, на борьбу с допингом".