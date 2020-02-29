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КХЛ

Вратарь клуба КХЛ "Динамо" Бочаров сыграет в первом матче плей-офф со "Спартаком"

Голкипер был заменен по ходу последней игры регулярного чемпионата с минским "Динамо" из-за повреждения
Иван Бочаров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Иван Бочаров
© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 февраля. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров сыграет в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом журналистам после открытой тренировки сообщил главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

Бочаров был заменен по ходу последней игры регулярного чемпионата с минским "Динамо" (3:4) из-за повреждения. 24-летний вратарь провел в "регулярке" 49 матчей и отразил 93,5% бросков, пропуская в среднем за игру 1,98 гола. На его счету шесть матчей "на ноль". На тренировке в субботу Бочаров занимался в общей группе.

"Он готов на 100 процентов, в первом матче будет играть", - сказал Крикунов.

Первый матч серии до четырех побед между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 2 марта на "ВТБ-Арене".

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