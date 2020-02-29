ВФЛА отправит в World Athletics официальный ответ на обвинения по делу Лысенко 2 марта

"Вчера состоялось первое заседание нового президиума федерации, на котором мы решили 2 марта отправить в World Athletics ответ по делу Лысенко", - сказал Юрченко.

Юрченко был избран на пост президента ВФЛА в пятницу. На пресс-конференции после выборов Юрченко заявил, что возглавляемая им организация готова признать проблемы, которые были по допинговым скандалам в российской легкой атлетике. По словам Юрченко, деятельность ВФЛА будет направлена на то, чтобы таких действий не повторялось, и на восстановление участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на выступления на международных стартах под нейтральным статусом.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.