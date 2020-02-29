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Сборные по футболу

Организаторы матча Швеция - Россия не предпринимали дополнительных мер из-за коронавируса

Встреча пройдет в Стокгольме 28 марта, она является одним из этапов подготовки российской команды к Евро-2020
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организаторы товарищеского футбольного матча между сборными Швеции и России пока не предпринимали дополнительных мер перед игрой в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью Шведской футбольной ассоциации Андреас Янссон.

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Игра Швеция - Россия должна пройти 28 марта в Стокгольме, начало в 20:00 мск. Матч является одним из этапов подготовки российской команды к чемпионату Европы 2020 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу, организация не планирует менять сроки проведения европейского первенства (12 июня - 12 июля) из-за коронавируса.

"Шведская футбольная ассоциация не предпринимала никаких конкретных действий в отношении матча между сборными России и Швеции в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, - сказал Янссон. - Мы находимся в тесном контакте с УЕФА и ответственными органами и следуем их советам. Если какие-либо действия потребуются в будущем, Шведская футбольная ассоциация проинформирует все заинтересованные стороны должным образом".

В Швеции на данный момент зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тысячи.

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