Российский биатлонист Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

ТАСС, 29 февраля. Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Минске.

Елисеев преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты 46,4 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (отставание - 4,1 секунды; 1 промах). Третьим стал норвежец Александр Андерсен (+25,5; 1).

Российский биатлонист Карим Халили стал восьмым (+38,8; 1), Кирилл Стрельцов - девятым (+43,8; 1), Никита Поршнев - 11-м (+54,7; 1), Василий Томшин - 27-м (+1.35,0; 2), Эдуард Латыпов - 28-м (+1.35,6; 3).

Сборная России на турнире завоевала две золотые и одну серебряную награды. Россияне лидируют в медальном зачете.

В субботу соревнования продолжатся спринтерской гонкой у женщин. Чемпионат Европы завершится 1 марта.