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CAS из-за коронавируса закрыл для прессы слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной

По состоянию на 28 февраля в Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом
Ольга Зайцева Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Ольга Зайцева
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по причине коронавируса отказался от публичных слушаний по делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Зайцева, Романова и Вилухина настаивали на публичных слушаниях с участием российских и мировых СМИ. Рассмотрение апелляций состоится 2 и 3 марта. "Обращаем ваше внимание на то, что в нынешней ситуации с коронавирусом мы не будем открывать слушания для прессы", - сообщили в CAS.

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Бывшие биатлонистки в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правила на Олимпиаде в Сочи, их результаты на Играх были аннулированы. Тогда они оспорили решение, однако рассмотрение апелляций затянулось.

Зайцева, Романова, Вилухина на Играх в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

По состоянию на 28 февраля в Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
ШвейцарияДопинг-скандал вокруг российского спортаРаспространение коронавируса нового типа
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