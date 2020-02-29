Немецкие саночники Эггерт и Бенекен выиграли общий зачет Кубка мира в двойках

ТАСС, 29 февраля. Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен стали победителями общего зачета Кубка мира в соревнованиях двоек.

На заключительном этапе Кубка мира в германском Кёнигзее Эггерт и Бенекен заняли первое место, показав по сумме двух попыток время 1 минута 39,777 секунды. Вторыми на этапе стали их соотечественники - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,266), третьими - латвийцы Андрис и Юрис Шицс (+1,059). Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли девятое место (+1,791), Александр Денисьев и Владислав Антонов - 13-е (+2,566).

В общем зачете Кубка мира Эггерт и Бенекен набрали 872 очка. Второе место заняли Вендль и Арльт (847), третье - Андрис и Юрис Шицс (720). Денисьев и Антонов в общем зачете стали четвертыми (630), Южаков и Прохоров - восьмыми (476), Всеволод Кашкин и Константин Коршунов - десятыми (456).