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Пять матчей чемпионата Италии по футболу перенесены на 13 мая из-за коронавируса

Из-за этого финал кубка страны состоится на неделю позже запланированного

ТАСС, 29 февраля. Пять матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу перенесены на 13 мая из-за коронавируса, в связи с этим финал кубка страны состоится на неделю позже запланированного - 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба итальянского чемпионата.

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На 13 мая были перенесены пять игр: "Ювентус" - "Интер", "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ, "Сассуоло" - "Брешия", "Удинезе" - "Фиорентина". Изначально эти игры должны были пройти 29 февраля и 1 марта без зрителей. Финал Кубка Италии изначально должен был пройти 13 мая в Риме.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 800, зарегистрирован 21 летальный исход.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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