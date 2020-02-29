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Еврокубки

Баскетболист "Химок" Швед признан лучшим игроком 26-го тура в Евролиге

В матче с "Вийёрбаном" защитник набрал 24 очка и сделал 13 передач
Алексей Швед Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алексей Швед
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 29 февраля. Российский защитник подмосковного клуба "Химки" Алексей Швед признан самым ценным игроком (MVP) 26-го тура баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу "Химки" в домашнем матче регулярного чемпионата победил французский "Вийёрбан" со счетом 108:79, одержав свою самую крупную победу в текущем розыгрыше Евролиги. Швед стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 24 очков и 13 результативных передач.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при 14 поражениях. В следующем матче подмосковная команда 3 марта в гостях встретится с литовским "Жальгирисом".

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