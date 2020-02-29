Скелетонистка Никитина заявила, что расстроена пятым местом на чемпионате мира

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 29 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина рассчитывала одержать победу на чемпионате мира в Альтенберге, поэтому очень расстроена, что стала только пятой. Об этом Никитина сообщила ТАСС.

Первое место заняла немецкая скелетонистка Тина Херман, она показала результат 3 минуты 54,52 секунды. Второй стала швейцарка Марина Джилардони (отставание - 0,22 секунды), третьей - австрийка Жанин Флок (+1,21). Никитина заняла пятое место (+1,50), ее соотечественницы Юлия Канакина и Рената Хузина разделили 11-е место (обе проиграли Херман 4,38 секунды).

"Конечно, я очень расстроена. Даже если бы здесь второй была, все равно огорчилась бы. Для меня сейчас что второе место, что пятое, разницы никакой. Я настраивала себя на победу на этом чемпионате мира", - заметила Никитина.

"Сегодня в третьей попытке я не совсем рассчитала траекторию, лед был совершенно другой, чем вчера. Он оказался намного быстрее, к чему я была не готова. Но в четвертой попытке я сориентировалась и показала неплохое время, хотя это мне не помогло", - добавила спортсменка.

Никитиной 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в воскресенье.