Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

ТАСС, 29 февраля. Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Об обстоятельствах гибели не сообщается.

"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича", - говорится в сообщении.

Ведерников на чемпионате мира 1981 года стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Ведерников пять раз становился чемпионом СССР. На его счету также победы на "Вуэльте Мексики" и "Туре Словакии".