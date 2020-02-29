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Летние олимпийские виды спорта

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

Ему было 60 лет, об обстоятельствах гибели не сообщается

ТАСС, 29 февраля. Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Об обстоятельствах гибели не сообщается.

"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича", - говорится в сообщении.

Ведерников на чемпионате мира 1981 года стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Ведерников пять раз становился чемпионом СССР. На его счету также победы на "Вуэльте Мексики" и "Туре Словакии".

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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