Тренерский штаб сборной России определил составы двух смешанных команд на ЧМ по скелетону

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 29 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Определен состав двух российских команд на смешанную гонку, которая завершит в воскресенье программу чемпионата мира по скелетону. Об этом сообщил ТАСС тренер сборной России Денис Алимов.

В смешанной гонке, которая впервые вошла в программу чемпионата мира, принимают участие команды, состоящие из двух человек (мужчина и женщина). Спортсмены совершат по одному заезду, после чего показанные ими результаты суммируются.

"Россия выставит на смешанную гонку две команды, которые сформированы по итогам выступления спортсменов в личных соревнованиях. В первую команду вошли Елена Никитина и Александр Третьяков, во вторую - Юлия Канакина и Никита Трегубов", - сообщил Алимов.

Никитина в личном турнире была восьмой, Канакина вместе с другой представительницей России Ренатой Хузиной поделили 11-е и 12-е места. Третьяков показал восьмой результат, Трегубов - девятый.