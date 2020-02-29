Тренер ФК "Урал" считает, что вместо ничьей его команда могла обыграть ЦСКА со счетом 2:0

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА вместо ничьей мог увезти из Москвы победу со счетом 2:0. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов.

ЦСКА в компенсированное время ушел от поражения в матче с "Уралом" в РПЛ

"Урал" в субботу на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В составе гостей точным ударом отметился полузащитник Эрик Бикфалви, отличившийся на 72-й минуте. Хозяева ушли от поражения благодаря голу защитника Марио Фернандеса в компенсированное время.

"Можно было выиграть 2:0, но и у ЦСКА при счете 0:0 были моменты, - сказал Парфенов. - Каким бы ни был соперник, нужно играть до конца и не допускать такие ошибки. Был эпизод, когда могли забить второй мяч, но имеем то, что имеем".

Также специалист прокомментировал момент при счете 1:0, когда игроки его команды не смогли реализовать выход один на один. "[Андрей] Егорычев, конечно, переживает; он делал все по игре - забил бы, никто слова ни сказал. Не забил - сразу начали думать о том, что можно было отдать [Павлу] Погребняку. Мы его поддержим", - добавил главный тренер екатеринбуржцев.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. "Урал" с 25 очками располагается на шестой строчке.