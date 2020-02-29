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Футбол в России

Тренер ЦСКА Овчинников не удовлетворен ничьей в матче с ФК "Урал"

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. ЦСКА мог сыграть лучше против екатеринбургского "Урала" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение журналистам на послематчевой пресс-конференции высказал и.о. главного тренера армейцев Сергей Овчинников.

ЦСКА в субботу на своем поле сыграл вничью с "Уралом" (1:1). В составе гостей точным ударом отметился полузащитник Эрик Бикфалви, отличившийся на 72-й минуте. Хозяева ушли от поражения благодаря голу защитника Марио Фернандеса в компенсированное время.

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"По первому тайму мы имели территориальное преимущество, но, к сожалению, создали немного моментов - "Урал" оборонялся всей командой, - сказал Овчинников. - Мы чуть медленно играли, нужно было побыстрее. Во втором тайме пропустили необязательный гол, но, слава богу, забили в конце. Это лучше, чем поражение, но могли сыграть и лучше".

"У нас очень специфичный чемпионат - много команд в полном составе стоят в обороне, рассчитывая на контратаки. Когда играем на сборах, многие команды играют открыто - атака на атаку, много свободных зон. Сейчас мы не перестроились к нашим реалиям. Думаю, если бы забили первыми, результат был бы для нас положительным, но сложилось так, как сложилось", - отметил специалист.

За ЦСКА дебютировал перешедший из белорусского "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин. В следующем сезоне игроки стран Евроазиатского экономического сообщества не будут считаться легионерами. "Что касается дебюта Шкурина, то у него было не так много времени, чтобы проявить себя во всей красе, однако он сыграл активно и остро", - добавил Овчинников.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. "Урал" с 25 очками располагается на шестой строчке.

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