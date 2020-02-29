Стали известны обстоятельства гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников погиб в результате падения на него дерева на лесоповале в Ижевске. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый.

"Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации", - сказал Кучерявый.

Ведерникову было 60 лет. Он стал чемпионом мира в 1981 году. Международный союз велосипедистов (UCI) признавал Ведерникова лучшим гонщиком года.