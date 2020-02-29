Чалов: футболисты ЦСКА поддержат "Динамо" в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА будут поддерживать "Динамо" в матче 20-го тура со "Спартаком". Об этом рассказал журналистам нападающий армейцев Федор Чалов.

"Динамо" играет со "Спартаком" в Москве в данный момент, после первого тайма со счетом 1:0 впереди красно-белые. ЦСКА сыграет с подопечными Доменико Тедеско 4 марта в 1/4 финала Олимп - Кубка России.

"Сейчас посмотрим, как они сыграют, потом будем готовиться. Кто выиграет? Будем поддерживать "Динамо", - сказал нападающий ЦСКА.

В субботу армейцы сыграли вничью с "Уралом" (1:1). "Для победы не хватило гола, очень неоднозначная игра - могли как выиграть, так и проиграть. Нужно улучшать игру, забыть этот матч и готовиться к следующему. Многое не получалось, но создали достаточное количество моментов - было много подходов к воротам, но не хватало какого-то последнего паса или удара, теперь нужно расслабиться, забыть эту игру и готовиться к "Спартаку", - отметил Чалов.

Автором гола у "Урала" стал Эрик Бикфалви. "Мы приехали, чтобы набрать очки, все знали, что будет тяжелая игра. Мы только вчера приехали со сборов, было непросто. Чуть-чуть не хватило, чтобы набрать три очка", - сказал румынский футболист.

В конце матча шанс забить у "Урала" упустил Андрей Егорычев, после чего Марио Фернандес отличился в ответной атаке. "Его поддержали - вместе выигрываем, вместе проигрываем. Никаких претензий, в следующий раз забьет и выиграем", - отметил Бикфалви.