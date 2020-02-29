{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ по хоккейным операциям

Его обязанности будет исполнять руководитель департамента проведения соревнований Сергей Козлов

ТАСС, 29 февраля. Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейным операциям. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что временно обязанности Кобылянского возложены на руководителя департамента проведения соревнований Сергея Козлова. Часть направлений деятельности Кобылянского также распределена между другими вице-президентами КХЛ.

Кроме того, пресс-служба КХЛ сообщила об обновлении состава спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

14 февраля новым главой КХЛ стал Алексей Морозов. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который 21 января был назначен вице-премьером.

В воскресенье пройдут первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ.

Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Россия примет чемпионаты мира по шахматам среди юношей и ветеранов в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС