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Футбол в России

"Севастополь" победил "Океан" в 15-м туре чемпионата Крыма по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" выиграл со счетом 3:1 на своем поле у "Океана" из Керчи в матче 15-го тура чемпионата Крыма.

В составе победителей отличились Рустем Халиуллин (17-я минута) и Игорь Рогованов (43), еще один гол в свои ворота забил игрок гостей Валерий Лебедь (58). У "Океана" голом отметился Олег Плиев (19, с пенальти).

В еще одном субботнем матче "Евпатория" выиграла 1:0 у "Крымтеплицы" из поселка Молодежное Симферопольского района.

Завершающие матчи тура пройдут в воскресенье. "Кызылташ" в Бахчисарае примет команду "Фаворит - ВД Кафа" из Феодосии, в Симферополе "ТСК-Таврия" сыграет с "Инкомспортом" из Ялты.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 38 очков, далее следуют "ТСК-Таврия" (30), "Крымтеплица" (27), "Севастополь" (24), "Кызылташ" (21), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Океан" (8) и "Инкомспорт" (7).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

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