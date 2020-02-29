РФС увеличит премиальные за участие в кубке страны после нового контракта со спонсором

В январе клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании с перевесом в два голоса поддержали инициативу РФС по реформе Кубка России. Спустя месяц Дюков по итогам исполкома рассказал о принципиальных изменениях в формате турнира. В сезоне-2020/21 в рамках Кубка России будет проведен групповой этап - 10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из РПЛ, Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона российского футбола обе встречи проведут дома.

"Мы уверены, что этот турнир будет коммерчески интересен нашим потенциальным спонсорам. Действующий контракт с "Олимпом" заканчивается, и мы надеемся, что новый контракт будет большим по своим размерам, и мы сможем направить больше денег на оплату премиального фонда", - сказал Дюков.

"Может, этот формат не является идеальным, но трудно найти тот формат, который устроил бы всех. Он поможет популяризации футбола, клубы ПФЛ получат возможность играть с командами из ФНЛ и РПЛ. Эти матчи позволят проявить себя молодым игрокам из ПФЛ, которых клубы высших лиг не видят", - добавил он.